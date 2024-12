La diretta testuale live della discesa libera in Val Gardena, gara valida per la Coppa del Mondo maschile 2024/2025 di sci alpino. Prosegue lo spettacolo sulla Saslong, che nella giornata di ieri ha visto la prima vittoria in carriera di Mattia Casse: il piemontese classe ’90, sceso con il pettorale numero 10, ha pennellato sui Muri di Sochers e sulle Gobbe del Cammello, imponendosi con un centesimo su Jared Goldberg (sceso con il 26) e 43 su Marco Odermatt. Oggi si torna in gara con la discesa, che l’anno scorso vide il trionfo di Dominik Paris, l’ultimo della sua carriera fin qui: il fuoriclasse italiano storicamente non aveva mai avuto un buon feeling con la Saslong, ma l’anno scorso si superò e chissà che non possa replicare anche questa volta.

Per il resto i nomi da tenere in considerazione sono sempre gli stessi, con Cyprien Sarrazin che cercherà il riscatto dopo l’uscita nel Super-G, così come l’austriaco Vincent Kriechmayr, solo 12esimo ieri. Attenzione anche ai canadesi, con James Crawford capace di exploit e anche Cameron Alexander, quinto nel supergigante. Per quanto riguarda gli altri azzurri, proveranno a giocarsi le proprie carte Giovanni Franzoni, Pietro Zazzi (buon 11esimo ieri), Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Florian Schieder, Benjamin Alliod e Max Perathoner. L’appuntamento è alle ore 11.45 di sabato 20 dicembre, e Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della discesa libera della Val Gardena 2024 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi davvero alcuna emozione.

LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

COPPA DEL MONDO 2024/2025: TUTTE LE TAPPE E LE GARE

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5