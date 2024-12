La discesa libera in Val Gardena, gara valida per la Coppa del Mondo maschile 2024/2025 di sci alpino, vede trionfare Marco Odermatt. Non arriva la doppietta azzurra sulla Saslong dopo la prima vittoria in carriera di Mattia Casse nella giornata di ieri. Il piemontese classe ’90 chiude ai piedi della top 10 e non può nulla contro lo strapotere del campione elvetico, autore di una gara sensazionale per sbaragliare la concorrenza. Fuori dai primi 20 invece Dominik Paris, che non riesce a confermarsi sulla Saslong dopo che l’anno scorso ottenne quella che fin qui rimane l’ultima vittoria della sua carriera.

Odermatt straripante

Dopo un avvio positivo ma non eccezionale, lo svizzero si esalta sulla Ciaslat e riesce a fare la differenza, rifilando agli avversari quel gap che risulta decisivo per la vittoria. Successo numero 40 in Coppa del Mondo per Odermatt, il quale dà uno schiaffo morale ai rivali e scia come non aveva mai fatto sulla Saslong, ribadendo di essere il migliore al mondo.

Uno-due Svizzera

A completare l’ottima giornata per i colori elvetici ci pensa Franjo Von Allmen, che sfodera una prova notevole e conquista un inaspettato secondo posto. 45 i centesimi di ritardo dal connazionale Odermatt; uno solo invece quello di vantaggio sullo statunitense Ryan Cochran-Siegle, che riporta gli Usa sul podio dopo il secondo posto di Goldberg di ieri. Chi invece viene beffato è il francese Nils Allegre, ai piedi del podio per un misero centesimo. Completa la top 5 lo sloveno Martin Cater, che sorprende tutti con il pettorale numero 42.

Casse il migliore degli italiani

Dopo il successo di ventiquattro ore fa Mattia Casse non riesce a confermarsi in top 10. Gara ovviamente meno positiva ma non da buttare per l’atleta di Moncalieri, che accusa 82 centesimi di ritardo da Odermatt e viene scalzato dai primi 10 solo dagli atleti con pettorali alti, che approfittano di una pista in continuo miglioramento. Venticinquesima piazza per Dominik Paris, che storicamente non ha mai avuto un buon feeling con la Saslong (a eccezione dell’exploit dello scorso anno) e lo conferma. A punti – per la prima volta in stagione – anche Christof Innerhofer, 27°. Top 40 per Alliod e Molteni; top 50 per Schieder e Zazzi; quartultima posizione per Franzoni.

“Oggi abbiamo trovato una neve completamente diversa, aggressiva: mentre scendevo mi sembrava di tenere, avevo sensazione di facilità e forse mancava un po’ di velocità. Le aspettative si sono invertite: mi aspettavo molto dalla discesa ed invece è arrivata la vittoria in superG. Era da molto che non mi esprimevo così in discesa, credo sia un ulteriore passo avanti. Ora arrivano gare toste e ci sarà da divertsi. Odermatt è un grande campione, spero di riuscire anche io presto a fare due podi consecutivi come lui qui in Val Gardena”, ha detto Casse.

Le parole di Dominik Paris

“Ho provato a fare il mio. Mi sentivo anche abbastanza bene, però non correva abbastanza. Difficile anche capire, si deve analizzare un po’ sui video dove si è lasciato il tempo. Sicuramente erano condizioni non ottimali per me. Bormio? Vediamo di capire come sono le condizioni. Fisicamente sto bene, sono abbastanza contento. Spero che torni un bel risultato”.

Le parole di Christof Innerhofer

“Non è andata male, ma poteva andare meglio. Ho fatto un paio di errori che mi sono costati cinque decimi. Non sono particolarmente soddisfatto, perché in allenamento so di andare ancora meglio. Ho ancora tanta passione, so di sciare ancora bene: devo solo ritrovare la piena fiducia in gara; oggi è stato uno step in avanti ma la stagione è ancora lunga. La pista si è velocizzata, oggi era meglio partire con pettorali un po’ alti”.

L’ordine di arrivo

M. Odermatt (SUI) 2:03.10 F. Von Allmen (SUI) +0.45 R. Cochran-Siegle (USA) +0.46 N. Allegre (FRA) +0.47 M. Cater (SLO) +0.50 S. Eichberger (AUT) +0.52 R. Baumann (GER) +0.53 B. Bennett (USA) +0.61 C. Alexander (CAN) +0.64 S. Rogentin (SUI) +0.68

14. M. Casse (ITA) +0.82

25. D. Paris (ITA) +1.15

27. C. Innerhofer (ITA) +1.21

34. B. Alliod (ITA) +1.30

40. N. Molteni (ITA) +1.55

44. F. Schieder (ITA) +1.72

49. P. Zazzi (ITA) +2.02

59. G. Franzoni (ITA) +2.94

La classifica generale aggiornata

Marco Odermatt (Sui) 440 punti Henrik Kristoffersen (Nor) 390 Atle Lie McGrath (Nor) 282 Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 230 Loic Meillard (Sui) 219 Clement Noel (Fra) 200 Alexander Steen Olsen (Nor) 177 Justin Murisier (Sui) 146 Mattia Casse (Ita) 138 Zan Kranjec (Slo) 132

23. Luca De Aliprandini (Ita) 98

25. Alex Vinatzer (Ita) 93

42. Dominik Paris (Ita) 60

43. Giovanni Franzoni (Ita) 55

59. Tobias Kastlunger (Ita) 41

65. Giovanni Borsotti (Ita) 32

76. Pietro Zazzi (Ita) 24

89. Stefano Gross (Ita) 17

91. Nicolò Molteni (Ita) 15

105. Florian Schieder (Ita) 8

110. Hannes Zingerle (Ita) 7

114. Christof Innerhofer (Ita) 4