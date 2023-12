LIVE – Discesa femminile Val d’Isere 2023: AGGIORNAMENTI in DIRETTA

Il live e la diretta testuale della discesa femminile di Val d’Isere 2023, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Al via ci sono nove azzurre: Federica Brignone, Sofia Goggia, Laura Pirovano, Nicol Delago, Marta Bassino, Nadia Delago, Monica Zanoner, Elena Dolmen e Teresa Runggaldier. Le favorite per la vittoria finale sono Brignone e Goggia, che hanno totalizzato rispettivamente quattro e due podi in questa prima finestra della stagione. Alle loro spalle non mancano le avversarie, su tutte le svizzere Lara Gut-Behrami e Corinne Suter, le austriache Cornelia Huetter e Mirjam Puchner, le norvegesi Ragnhild Mowinckel e Kajsa Vickhoff Lie e la slovena Ilka Stuhec. Da tenere sotto osservazione anche la sciatrice a stelle e strisce Isabella Wright e la neozelandese Alice Robinson. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 10.30.

Grazie per averci seguito, buona giornata!

12.30 – A breve la classifica generale aggiornata.

12.25 – L’ultima azzurra, Teresa Runggaldier, taglia il traguardo in 44^ posizione a +4.14

12.15 – Elena Dolmen chiude 37^ a +3.42

12.10 – Mancano le ultime 12 atlete all’appello. Per il momento nessuna novità in top 20.

12.04 – Ventinovesimo posto per Monica Zanoner a +2.61.

11.57 – Il LIVE ovviamente prosegue per seguire le ultime tre italiane ed eventuali sorprese.

11.56 – Con le prime 30 atlete scese, la vittoria di Flury è ormai in ghiaccio. Sul podio con lei Haehlen e Huetter. Quarto posto invece per Goggia.

11.53 – Solo 23^ Nadia Delago, che ad eccezione del sesto tempo complessivo nel secondo settore non brilla. Un secondo e 86 il suo ritardo dalla vetta.

11.51 – Indietrissimo la neozelandese Robinson, ultima. Ora tocca all’altra Delago, Nadia.

11.49 – Va fuori l’andorrana Moreno, mentre l’austriaca Raedler s’inventa un finale pazzesco e chiude settima davanti a Brignone!

11.46 – Non partirà la svizzera Juliana Suter con il pettorale 26.

11.45 – L’elvetica Durrer parte bene, poi cala e non va oltre la 14^ posizione.

11.43 – Tutto pronto: può ricominciare la gara.

11.40 – A breve scenderà un apripista per tracciare le linee. Tra pochi minuti si dovrebbe ripartire.

11.35 – Fleckenstein verrà trasportata in ospedale: il timore è che per lei si prospetti un lungo stop.

11.30 – Gara ancora ferma per permettere allo staff sanitario di prestare soccorso alla sfortunata Fleckenstein.

11.25 – Lasciano spazio a poche interpretazioni le immagini: Fleckenstein è caduta per terra e si è toccata il ginocchio, urlando in preda al dolore.

11.24 – La canadese Fleckenstein si fa male proprio mentre taglia il traguardo, finendo rovinosamente a terra. Gara interrotta.

11.20 – L’austriaca Scheyer si mette davanti a Bassino per un solo centesimo.

11.18 – Male in velocità, bene le parti tecniche: Bassino deve accontentarsi del 16° posto a circa un secondo e mezzo da Flury.

11.17 – E’ il momento di un’altra italiana: al via Marta Bassino.

11.16 – Non brilla Nicol Delago: sedicesimo posto a +1.57 con qualche errore di troppo.

11.15 – Ora un’altra azzurra: Nicol Delago.

11.14 – L’elvetica Nufer irrompe in top 10 e si mette davanti a Brignone, in sesta piazza.

11.12 – Ager si spegne dopo un ottimo inizio, sbagliando l’impossibile. Penultimo posto per lei a +2.12

11.10 – Gara a due facce per Pirovano: prima parte complicata, miglior tempo nel quarto settore e finale in salita. Il bilancio finale è un 14° posto a +1.52

11.08 – Ultimo posto per la statunitense Wright, prima ad accusare oltre 2 secondi di ritardo dalla vetta.

11.06 – Piccola pausa dopo le prime 15. Tra poco scatterà la terza italiana, Laura Pirovano.

11.04 – Rimpianto Goggia: prova positiva ad aggredire la pista, ma purtroppo il podio sfuma per due decimi. Sofia chiude quarta a 44 centesimi dalla leader Flury.

11.03 – Subito un’altra azzurra: è il turno di Sofia Goggia.

11.02 – Buona prova di Brignone, quinta a 94 centesimi dalla vetta. Peccato per una parte alta in cui ha perso qualcosa di troppo.

11.00 – Lontana dalle posizioni di vertice la tedesca Weidle. Ora tocca alla prima azzurra, Federica Brignone.

10.57 – Gara in crescendo per la slovena Stuhec, che però non riesce ad agguantare il podio per 5 decimi.

10.55 – Suter non brilla: un secondo di ritardo dalla vetta e quarto posto provvisorio.

10.54 – Ora si fa sul serio: è il momento delle discesiste più quotate per la vittoria. Tra queste anche Brignone e Goggia, ma si parte con Suter.

10.53 – Non al meglio la ceca Ledecka, ottava a +1.47.

10.51 – Oltre un secondo di ritardo dalla vetta anche per la norvegese Lie, sesta.

10.48 – Niente podio neppure per Puchner, quarta davanti a Gut-Behrami per una manciata di centesimi.

10.46 – Anche Gut-Behrami accusa qualcosa in termini di velocità: quarta piazza per lei a +1.07

10.43 – Flury risponde presente! La campionessa del mondo scia in 1:43.47 e si porta in vetta per 22 centesimi.

10.41 – Niente da fare per Gisin, solo quarta a +1.35.

10.38 – Appena due centesimi di ritardo per Huetter, seconda alle spalle di Haehlen.

10.36 – Gauche non riesce a trovare grande velocità e chiude terza a +1.40.

10.34 – Haehlen guadagna un secondo e 17 a Mowinckel, portandosi al comando.

10.32 – 1:44.86 il primo riferimento cronometrico: Mowinckel si migliora rispetto alla prova, ma il tempo non sembra eccezionale.

10.30 – Si va, buon divertimento!

10.29 – La prima a partire è la norvegese Mowinckel.

10.27 – Splendida giornata sulle nevi francesi: splende il sole ed il vento è sotto controllo.

10.25 – Amici di Sportface, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della discesa femminile in Val d’Isere. Tra poco si comincia!