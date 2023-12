Discesa femminile Val d’Isere 2023: caduta terribile di Fleckenstein nel finale, urla strazianti di dolore

Le urla lancinanti di Stefanie Fleckenstein hanno fatto calare il silenzio sulle nevi francesi della Val d’Isere, dove è in corso la discesa femminile di Coppa del Mondo di sci alpino. L’atleta canadese è caduta per terra proprio dopo aver tagliato il traguardo e si è immediatamente toccato il ginocchio in seguito ad un movimento bruttissimo. Fin da subito lo scenario è apparso chiaro e le urla strazianti di dolore lanciate dalla sciatrice non hanno lasciato spazio a interpretazioni. La canadese è stata immediatamente soccorsa dai medici e verrà trasportata in ospedale. Per lei si prospetta un lungo stop, dunque non può che meritare un grosso in bocca al lupo.

