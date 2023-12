Sci alpino, risultati e classifica discesa femminile Val d’Isere 2023: vince Flury, Goggia ai piedi del podio

La discesa femminile di Val d’Isere 2023, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino, incorona la campionessa del mondo Jasmine Flury. L’elvetica legittima il proprio titolo mondiale e trionfa in 1:43.47, sfoggiando una costanza invidiabile dall’inizio alla fine. A impreziosire la giornata per la Svizzera il secondo posto di Joana Haehlen, protagonista di un’ottima prova che le frutta la piazza d’onore sul podio, a soli 22 centesimi dalla connazionale. Terzo posto infine per l’austriaca Cornelia Huetter, che ha qualcosa da recriminare visto che senza un errore nel finale sarebbe potuta essere tranquillamente davanti.

La prima sciatrice giù dal podio è l’azzurra Sofia Goggia, quarta a soli due decimi da Huetter. Nel complesso la prova di Sofia è stata positiva visto che ha aggredito la pista e fatto segnare intertempi non troppo distanti dalle migliori. Qualche imprecisione di troppo le ha però impedito di chiudere tra le prime tre; weekend comunque ancora tutt’altro che compromesso, anzi Goggia può guardare con ottimismo al Super-G di domani. Top 10 centrata anche da Federica Brignone, che ha disputato una buona discesa ma ha dovuto rinunciare alle posizioni di vertice fin da subito a causa di una parte alta caratterizzata da troppi errori. L’azzurra ha tagliato il traguardo 94 centesimi più lenta della vincitrice Flury, concludendo in ottava posizione.

Più indietro le altre azzurre, incapaci di aggredire la top 10. Laura Pirovano, Marta Bassino e Nicol Delago sono scese a pochi minuti di distanza ma hanno messo a referto un tempo pressoché uguale, a poco più di un secondo e mezzo dalla vetta. Più staccata Nadia Delago, fuori dalle prime 20 a +1.86 dal primo posto. Lontanissime invece Monica Zanoner (32^), Elena Dolmen (39^) e Teresa Runggaldier (44^).

J. Flury (SUI) 1:43.47 J. Haehlen (SUI) +0.22 C. Huetter (AUT) +0.24 S. Goggia (ITA) +0.44 I. Stuhec (SLO) +0.73 P. Nufer (SUI) +0.76 A. Raedler (AUT) +0.92 F. Brignone (ITA) +0.94 C. Suter (SUI) +1.00 M. Puchner (AUT) +1.03

17. L. Pirovano (ITA) +1.52

19. M. Bassino (ITA) +1.54

20. Ni. Delago (ITA) +1.57

26. Na. Delago (ITA) +1.86

32. M. Zanoner (ITA) +2.61

39. E. Dolmen (ITA) +3.42

44. T. Runggaldier (ITA) +4.14