Abodi: “Tathiana Garbin impegnata in sua battaglia, ma è una partita che vincerà”

‘Tathiana Garbin era stata invitata qui ad Atreju ma è impegnata in una battaglia ma è una partita che vincerà”. Lo ha detto il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi ad Atreju. ”E’ l’equivalente di Volandri nel femminile, le ragazze sono vicecampionesse del mondo ma c’è distanza tra il successo in Coppa Davis a livello di notorietà e arrivare secondi alla Billie Jean Cup, che è altra traguardo straordinario”, ha aggiunto Abodi che ha voluto ricordare la capitana della nazionale di tennis femminile che non è potuta intervenire per i problemi di salute legati all’intervento per un tumore raro subito nelle scorse settimane e alle complicazioni post intervento che hanno costretto Garbin ad un nuovo recupero.