Arriva l’ennesimo pareggio della Juventus di Thiago Motta: è il quarto consecutivo in pochi giorni ed è anche un record per i bianconeri, che sono già arrivati a quota 19 nell’anno solare soltanto considerando la Serie A. Bisogna però sottolineare come allo stesso tempo, magra consolazione, la Vecchia Signora abbia salvato la propria imbattibilità, visto che la striscia adesso si allunga a quota 23 partite consecutive senza sconfitte nel massimo campionato, considerando le ultime otto partite della scorsa stagione e le prime quindici di questa.

Alle 6 di Massimiliano Allegri e le 2 con Paolo Montero, Thiago Motta aggiunge le sue prime 15 da imbattuto sulla panchina bianconera. Si tratta di un dato statistico legato esclusivamente alla Serie A, visto che in Champions è arrivata l’unica sconfitta stagionale. Bisogna infine ricordare che la top-10 delle striscie più lunghe di imbattibilità è davvero vicina, perché la decima più lunga è pari a 26 partite.