LIVE – Triestina-Juventus U23, Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

La diretta live di Triestina-Juventus U23, match valido per la ventinovesima giornata di Serie C 2022/2023. Nel girone A i giuliani, clamorosamente ultimi in classifica, vogliono provare a risalire la china e al Rocco sfidano la formazione bianconera che si trova invece pienamente in corsa per i playoff. Chi non riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 14.30 di sabato 25 febbraio.

COME SEGUIRLA IN TV

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

Triestina-Juventus U23 ore 14.30