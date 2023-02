Triestina-Juventus U23 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Triestina-Juventus U23 sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la ventinovesima giornata di Serie C 2022/2023. Nell’anticipo del girone A si sfidano i giuliani, fanalino di coda del campionato e non senza sorprese, e i bianconeri che stanno giocando per conquistare una posizione playoff. Chi riuscirà ad avere la meglio? Si parte alle ore 14.30 di sabato 25 febbraio. Diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports, visibile anche su Dazn per gli abbonati.

