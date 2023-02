Fiorentina, Italiano: “Verona avversario temibile, ci darà filo da torcere. Mi aspetto una gara difficile”

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista del match di Serie A contro il Verona: “Sarà una gara difficile e piena di insidie, dobbiamo aspettarci di tutto. Il Verona è un avversario temibile, specialmente in casa, e ci darà sicuramente del filo da torcere. Non siamo contenti di come sta andando il campionato, perciò vogliamo accelerare e conquistare i tre punti per risalire la classifica“.

“Credo che la vittoria contro il Braga abbia portato entusiasmo. Abbiamo raggiunto un obiettivo e l’abbiamo fatto meritatamente. Siamo felici, ma ora vogliamo ripartire anche in campionato – ha proseguito Italiano – Un giorno di riposo in più è sicuramente importante. Ci aiuta per preparare meglio la gara sia fisicamente che in termini di attenzione. Siamo consapevoli che, se non affrontiamo la gara con la giusta attenzione, rischiamo di andare in difficoltà“.