F1 test Bahrain 2023, risultati, classifica e tempi terza giornata: miglior tempo per Leclerc, ma preoccupa il passo gara

Ultima giornata di test sul circuito di Sakhir per le dieci scuderie che il prossimo fine settimana sulla stessa pista del Bahrain daranno il via al Mondiale di F1 2023. In mattinata non solo simulazioni di gara ma anche qualche giro di prova in vista delle qualifiche, con Charles Leclerc che con la gomma rossa fa segnare il miglior crono con 1:31.024. Insegue a quattro decimi George Russell, mentre il terzo tempo è quello di Felipe Drugovich con la sua Aston Martin.

Le cattive notizie per quanto riguarda la Ferrari sono sulle prestazioni della monoposto del monegasco su gomma media. Deterioramento davvero rapido e accaduto in due diversi stint, con tempi precipatati anche sopra l’1:40/1:41 dopo circa dieci giri in pista. Preoccupazione anche in casa Alfa Romeo, dato che la vettura di Valtteri Bottas – che fino a quel momento aveva girato bene – si è fermata improvvisamente in quinta marcia. Un rumore non di quelli che al muretto o al pilota piace sentire. Il finlandese è stato costretto a parcheggiare a bordo pista e tornarsene ai box quando mancava poco più di un’ora al termine della sessione.

TEST BAHRAIN DAY 3 – SESSIONE MATTUTINA

1 Charles Leclerc (Ferrari) 1:31.024 (67 giri)

2 George Russell (Mercedes) +0.418 (83 giri)

3 Felipe Drugovich (Aston Martin) +1.051 (77 giri)

4 Sergio Perez (Red Bull) +1.435 (69 giri)

5 Pierre Gasly (AlphaTauri) +1.738 (56 giri)

6 Alexander Albon (Williams) +1.769 (53 giri)

7 Nico Hulkenberg (Haas) +2.305 (77 giri)

8 Oscar Piastri (McLaren) +2.631 (44 giri)

9 Valtteri Bottas (Alfa Romeo)+5.830 (72 giri)

10 Nyck De Vries (Alpine) +7.220 (87 giri)