LIVE – Taranto-Picerno, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Taranto-Picerno, match valido per la ventunesima giornata di Serie C 2023/2024. Nel girone C scontro di altissima classifica tra i pugliesi, quinti a quota 36, e i lucani che si trovano invece a 37, entrambe in lotta persino per la promozione diretta visto che il primo posto non è particolarmente lontano. Vincere vuol dire davvero tanto: chi ci riuscirà? Fischio d’inizio alle ore 20.45 di venerdì 12 gennaio.

COME SEGUIRLA

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

Taranto-Picerno ore 20.45