Bundesliga 2023/2024, vince il Bayern Monaco: Musiala stende l’Hoffenheim

Il Bayern Monaco torna in campo dopo la sosta natalizia e lo fa con una vittoria per 2-0 ai danni dell’Hoffenheim, nel match valevole per la diciassettesima giornata della Bundesliga 2023/2024. All’Allianz Arena, in una serata caratterizzata anche dal cordoglio e la commozione per il ricordo di Franz Beckenbauer, i bavaresi hanno conquistato i tre punti riportandosi a un punto dal Bayer Leverkusen capolista con lo stesso numero di partite giocate.

La partita, caratterizzata dal grande freddo bavarese, inizia con il Bayern subito a caccia di occasioni ma con l’Hoffenheim che si difende con ordine nei primi minuti. I padroni di casa però passano al primo vero tiro in porta: al 18′ ci pensa Musiala a portare avanti il Bayern con un gran diagonale che si insacca con precisione all’angolino per l’1-0 degli uomini di Tuchel. Il vantaggio non cambia il copione tattico della partita, ma alla mezz’ora Stach spreca dal limite dell’area una ghiotta opportunità per l’Hoffenheim. Ci prova anche Kramaric, mentre il Bayern si limita a un lungo possesso palla senza però trovare spazi per colpire. Si va quindi all’intervallo sull’1-0.

Il secondo tempo si apre con Musiala ancora pericoloso, ma l’attaccante del Bayern viene fermato da un miracolo difensivo di Nsoki in scivolata. I bavaresi trovano il 2-0 con Sane, ma la rete viene annullata per il fuorigioco di Kane che aveva servito l’assist al compagno. I padroni di casa spingono sempre più, colpiscono il palo con uno scatenato Musiala ma prestano anche il fianco alle ripartenze avversarie. Ecco così a cavallo del 60′ una doppia occasione per l’Hoffenheim, con Kabak che trova una grande parata di Neuer a pochi passi dalla porta. Il portiere tedesco si ripete pochissimi minuti dopo su Kramaric, fermando con il piede il tentativo avversario.

Il Bayern appare inspiegabilmente in confusione e al 65′ Beier colpisce una clamorosa traversa a tu per tu con Neuer gettando alle ortiche la palla del possibile 1-1. Come spesso accade, a gol fallito corrisponde gol subito: così al 70′ ecco la doppietta di Musiala, che chiude il triangolo con Sane e firma il 2-0 che chiude virtualmente i conti. A peggiorare la situazione dell’Hoffenheim arriva anche l’espulsione per doppia ammonizione di Promel, che al 74′ lascia in 10 i suoi. Il Bayern continua a spingere anche nel finale, Kane prima si divora il 3-0 di testa ma poi allo scoccare del 90′ non perdona e firma il suo 22esimo gol in 16 partite di campionato. Numeri impressionanti, con cui l’inglese eguaglia il rendimento di Lewandowski nel girone d’andata della storica stagione dei 41 gol.