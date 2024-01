Taranto-Picerno oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Taranto-Picerno, match valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I ragazzi di Eziolino Capuano stanno disputando una grande stagione e vogliono proseguire su questa strada per garantirsi un posto nei playoff di fine stagione. La compagine ospite, invece, è in piena corsa per la promozione diretta in Serie B e non ha intenzione di smettere si sognare. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 12 gennaio alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

