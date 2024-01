Serie C 2023/2024, girone C: pareggio d’alta classifica tra Taranto e Picerno, poker Giugliano sul Foggia

Pareggio allo stadio Iacovone tra Taranto e Picerno nell’anticipo della ventunesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Le due squadre, in corsa sia per le zone più nobili dei playoff che addirittura, classifica alla mano, per sognare la promozione diretta, rallentano parecchio questa sera e impattano su un 1-1 giusto per quanto visto, deciso dai gol di Romano su rigore e Murano di testa nel secondo tempo. Con questo risultato il Picerno resta terzo a 38 e il Taranto è quinto a 37 punti.

La prima occasione di un primo tempo comunque decisamente poco spettacolare è per gli ospiti, con Guerra che calcia però altissimo. La risposta del Taranto è affidata al colpo di testa di Fabbro, con la palla che esce di poco, poi il Picerno va alla conclusione per due volte in pochi minuti con Ciko, ma manca precisione. I ragazzi di Capuano sfiorano il gol con Romano, che da posizione favorevole calcia però altissimo, quindi rischia Kanouté che appena ammonito per proteste frana sul portiere Merelli in uscita. Nel finale di frazione succede ben poco e si va all’intervallo sull’inevitabile punteggio a occhiali. Nella ripresa poco prima dell’ora di gioco la svolta: Bifulco finisce giù in area, l’arbitro Crezzini assegna il rigore e Romano trasforma portando in vantaggio i rossoblù. Passano però dieci minuti e bomber Murano pareggia i conti: colpo di testa perfetto e Vannucchi non ci arriva per l’1-1 ospite. Il risultato, nonostante una clamorosa occasione per i pugliesi, non muta più fino al triplice fischio ed entrambe così frenano.

Nella sfida del De Cristofaro, che si è giocata sempre stasera, colpaccio dei padroni di casa del Giugliano sul Foggia. Finisce 4-1 con il ribaltone dei campani, visto che la squadra pugliese, che l’aveva sbloccata subito con Embalo, rimane in dieci già nel cuore del primo tempo per il cartellino rosso a Di Noia. A quel punto, la squadra di casa ci crede e prima pareggia con Ciuferri, poi nel finale trova il gol vittoria grazie a Sorrentino, autore peraltro di una doppietta, nel recupero a segno anche Balde.