Supercoppa Napoli-Inter, Inzaghi in conferenza stampa: orario, tv e streaming

Alle 08:30 di oggi, domenica 21 gennaio Simone Inzaghi parlerà in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana tra l’Inter e il Napoli. L’allenatore nerazzurro punta a confermarsi mister Supercoppa: potrebbe infatti diventare in solitaria quello con più successi nella competizione. Al momento condivide il record di vittorie con Fabio Capello e Marcello Lippi. Dopo la vittoria sulla Lazio per 3-0, lo scoglio è il Napoli, campione d’Italia in carica. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube della Lega Serie A, oltre che su Inter TV (disponibile anche su Dazn). Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 08:30.

