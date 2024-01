Probabili formazioni Salernitana-Genoa: ventunesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Salernitana-Genoa, match della ventunesima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 18:00 di domenica 21 gennaio 2024 nella cornice dell’Arechi. Scontro salvezza tra due squadre che però vivono momenti diversi. La formazione di Filippo Inzaghi vuole provare ad allontanarsi dai bassifondi. Il Genoa invece vuole continuare a tenersi a distanza dalle zone calde della salvezza. Due campioni del mondo 2006 si sfidano in panchina. Ex compagni di squadra, ora rivali in Serie A. Ecco le scelte di Filippo Inzaghi e Alberto Gilardino a partire dal primo minuto di gioco. Approfondimenti, focus e notizie. Una settimana da vivere insieme.

SALERNITANA – Spazio al 3-4-2-1. Candreva e Tchaouna pronti ad agire a supporto di Simy, che cerca posto da centravanti. Solo panchina per Ikwuemesi. Daniliuc, Fazio e Gyomber in difesa.

GENOA – Malinovskyi alle spalle di Retegui e Gudmundsson. Pochi dubbi in attacco per Gila che può schierare Messias a sinistra e Sabelli a destra. Aspettando il mercato e il sostituto di Dragusin, De Winter affianca Bani e Vasquez in difesa.

Le probabili formazioni di Salernitana-Genoa

Salernitana (3-4-1-2): Costil; Daniliuc, Fazio, Gyomber; Sambia, Bohinen, Legowski, Bradaric; Candreva, Tchaouna, Simy

Ballottaggi: Gyomber 60%-Lovato-40%, Simy 60%-Ikwuamesi 40%

Indisponibili: Pirola, Kastanos, Dia, Gyomber (in dubbio)

Squalificati: –

Genoa (3-4-1-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Messias; Malinovskyi; Retegui, Gudmundsson

Ballottaggi: –

Indisponibili: Thorsby

Squalificati: –