Playout Serie C 2022/23: Alessandria vittoriosa contro il San Donato, termina 1-2

L’Alessandria si impone per 2-1 sul San Donato nel match d’andata dei playout di Serie C 2022/23. Ritmi altissimi nella prima frazione di gioco. Un match reso molto fisico dall’inizio, con un’ammonizione arrivata dopo appena quaranta secondi dal fischio d’inizio. Poi, due espulsioni, una per parte: sono prima gli ospiti a restare in inferiorità numerica con l’espulsione diretta per Cori, successivamente il doppio cartellino giallo inflitto a Gorelli che lascia il campo, concedendo un penalty agli avversari. Sul dischetto si posiziona Galeardo al 38esimo e non sbaglia, portando in vantaggio la formazione di Lauro.

L’equilibrio arriva ad inizio ripresa, è il 55esimo quando il direttore di gara concede un rigore a favore dei padroni di casa che approfittano dell’occasione e mandano sul dischetto Russo. L’attaccante numero 10 non sbaglia, firmando l’1-1. Il pareggio termina poi al 71esimo, Nichetti firma il nuovo vantaggio con un gran pallone insaccato sotto all’incrocio dei pali. Vittoria preziosa per i piemontesi, termina 2-1 al Brilli Peri.