MOVIOLA – Roma-Inter, Darmian col braccio: non è rigore

Episodio da moviola in Roma-Inter. Chiedono un calcio di rigore i giallorossi per il tocco col braccio di Darmian, che arriva però dopo due rimpalli su parti del corpo e con il terzino in caduta e in posizione naturale. C’è però un lungo check da parte del Var e Maresca, che aveva fatto segno di aver visto e valutato, deve fermare il gioco per circa due minuti, poi dà l’ok al corner e niente rigore. Decisione supportabile.