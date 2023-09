LIVE – Sampdoria-Cittadella, Serie B 2023/2024 (DIRETTA)

Alle 20:30 di lunedì 18 settembre Sampdoria e Cittadella scenderanno in campo in occasione della quinta giornata di Serie B 2023/2024. La vittoria manca da tre turni alla formazione di Pirlo che cerca il secondo successo della stagione. Stesso discorso per il Cittadella, che ha 5 punti in classifica e spera di avvicinarsi ai piani alti. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco.

Sampdoria-Cittadella (ore 20:30)