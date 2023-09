Sampdoria-Cittadella oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sampdoria-Cittadella, match del Luigi Ferraris valevole per la quinta giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli uomini guidati da Andrea Pirlo hanno bisogno di rialzare la testa dopo un avvio di stagione complicato e, per questo motivo, hanno intenzione di portare a casa i tre punti. La compagine granata, dal suo canto, è reduce da un buon avvio e vuole dare seguito ai risultato. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 18 settembre alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SEGUI LA DIRETTA

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA