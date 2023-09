Inter, Cassano attacca Marotta: “Non capisce una mi*****”

“Ogni giorno, ogni santo giorno, viene fuori miracolo clamoroso Marotta. Io conosco Marotta, lui non conosce i giocatori. Lui di calcio non capisce una mi*****”. Questo l’attacco di Antonio Cassano nei confronti dell’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, nel corso della puntata del lunedì alla Bobo Tv. “Però siccome lui è un buonissimo addetto stampa dei giornalisti visto che li gestisce come vuole lui, oggi un direttore di un giornale importante viene fuori con ‘Marotta è il numero uno’. Ma Onana lui non li conosceva, i giocatori che prende l’Inter lui non li conosce. Klaassen e questi giocatori qui non li conosce. Ovviamente lui è bravo e ne viene fuori”, ha concluso Cassano.