Serie B 2023/2024: la Sampdoria perde in casa contro il Cittadella per 2-1

Il Cittadella batte la Sampdoria in casa per 2-1. Dopo una prima metà di partita monopolizzata dagli ospiti, la Sampdoria è riuscita a riprendersi, segnando il gol del vantaggio poco prima della fine del primo tempo, grazie a La Gumina. Nella seconda metà però il Cittadella ha risposto alla rete degli avversari e ha prima pareggiato con Magrassi, poi conquistato il gol del vantaggio grazie a Branca. Nella prossima giornata di Serie B, la Sampdoria incontrerà il Parma, mentre il Cittadella sfiderà il Como.

La partita si apre con un buon ritmo del Cittadella, che raggiunge la porta avversaria in pochi secondi, grazie a Pittarello. La palla però viene fermata da Stankovic e la Sampdoria riesce a resistere al pressing di quasi venti minuti della squadra avversaria. Nell’ultima parte di primo tempo, i padroni di casa sembrano trovare il giusto ritmo e si alzano in attacco. A sbloccare la partita è La Gumina a pochi minuti dalla fine della prima metà. Si torna quindi negli spogliatoi sull’1-0. Nel secondo tempo però, il Cittadella torna in campo aggressivo e il vantaggio della Sampdoria ha vita breve, con Magrassi che al 47′ manda la palla tra i pali della squadra di casa. Segue un momento di gioco equilibrato, con entrambe le squadre che tentano di segnare il gol del vantaggio. Ad avere la meglio è il Cittadella, con Branca che segna un’ottima rete al 64′. Al minuto 70, la Sampdoria cerca di trovare il pareggio con un tiro di Pedrola, ma il giocatore spagnolo colpisce il palo. A pochi secondi dal fischio dell’arbitro ecco la grande opportunità della Sampdoria: la porta del Cittadella è scoperta e i padroni di casa tirano tre volte, alla ricerca del gol del pareggio, ma i pali vengono difesi da una folta barriera di giocatori. Non viene quindi trovato il pareggio e il Cittadella vince per 2-1.