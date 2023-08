LIVE – Roma-Milan, Pioli in conferenza stampa (DIRETTA)

Il Milan, dopo un ottimo avvio di stagione con due vittorie su Bologna e Torino, si prepara per affrontare una nuova sfida contro la Roma nel match valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I rossoneri vanno a caccia dei tre punti per arrivare alla prima sosta in testa a punteggio pieno, mentre i giallorossi, dal loro canto, sperano di rialzare al testa dopo aver ottenuto un solo punto in due gare. Nella giornata odierna, giovedì 31 agosto alle ore 11:30, il tecnico rossonero Stefano Pioli, parlerà in conferenza stampa per presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti.

