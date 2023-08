Roma-Milan, Pioli oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

Il Milan, dopo un ottimo avvio di stagione con due vittorie su Bologna e Torino, si prepara per affrontare una nuova sfida contro la Roma nel match valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I rossoneri vanno a caccia dei tre punti per arrivare alla prima sosta in testa a punteggio pieno, mentre i giallorossi, dal loro canto, sperano di rialzare al testa dopo aver ottenuto un solo punto in due gare. Il tecnico rossonero Stefano Pioli alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di giovedì 31 agosto alle ore 11:30 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, Milan TV e SkySport 24, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

