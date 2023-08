L’Italia sogna cinque squadre in Champions l’anno prossimo: fondamentale il passaggio del turno della Fiorentina

L’Italia sogna cinque squadre in Champions League l’anno prossimo, quando la coppa più prestigiosa per club cambierà format e incrementerà il numero delle partecipanti da 32 a 36, riservando due di questi quattro posti aggiuntivi alle quinte classificate dei due campionati al primo e secondo posto del ranking Uefa 2023/2024. Basterebbe, si fa per dire, ripetere l’incredibile scorsa stagione, dove l’Italia ha portato tre finaliste nelle tre competizioni – purtroppo con tre sconfitte su tre – e altre due semifinaliste perdenti. Un risultato forse non più realizzabile, ma anche con qualcosa meno sarebbe possibile giungere tra i primi due posti del ranking annuale che somma il numero dei punti totalizzati da ciascuna squadra che partecipa alle coppe, secondo un regolamento che vi proponiamo in basso.

Ed ecco che entra in gioco la Fiorentina, la settima squadra italiana nelle coppe, ancora però non iscritta ai gironi della Conference League, visto che stasera si gioca tutto nel ritorno del playoff contro il Rapid Vienna. La squadra di Italiano dovrà rimontare l’1-0 subito in Austria e di fatto tutta Italia spingerà i viola, con un buon motivo in più, visto che i punti per il ranking Uefa ottenuti in Conference League pesano di fatto quanto quelli delle coppe più prestigiose, ma sono probabilmente più facilmente ottenibili visto il livello della manifestazione. Non solo: con sette squadre, è ovvio, l’Italia ha più chance di sommare un punteggio più alto rispetto a una campagna europea di sole sei squadre, ed è dunque per questo che per il grande sogno di far meglio di almeno due tra Germania, Inghilterra e Spagna, sarà fondamentale avere anche la Fiorentina per la stagione europea a partire dai gironi. Appuntamento alle ore 20 al Franchi per spingere i toscani al ribaltone e per sperare nell’extra-slot per l’Italia l’anno prossimo.

Come si ottengono i punti per il ranking Uefa

Calcolo dei punti per federazione

Il coefficiente stagionale di una federazione viene calcolato sommando i punti ottenuti da tutte le sue squadre in una determinata stagione di UEFA Champions League (UCL), UEFA Europa League (UEL) e UEFA Europa Conference League (UECL) e dividendo la somma totale per il numero di club iscritti nelle tre competizioni.

I punti vengono assegnati come segue:

2 – Per ogni vittoria dalla fase a gironi (UCL, UEL, UECL)

1 – Per ogni vittoria nelle qualificazioni e agli spareggi (UCL, UEL, UECL)

1 – Per ogni pareggio dalla fase a gironi (UCL, UEL, UECL)

0,5 – Per ogni pareggio nelle qualificazioni e agli spareggi (UCL, UEL, UECL)

4 – Bonus per la partecipazione alla fase a gironi (UCL, UEL)

4 – Bonus per la partecipazione agli ottavi di finale UCL)

4 – Primo posto nel girone (UEL)

2 – Secondo posto nel girone (UEL)

2 – Primo posto nel girone (UECL)

1 – Secondo posto nel girone (UECL)

1 – Per ogni turno raggiunto da un club dagli ottavi di finale (UCL, UEL, UECL)

Punti in UEFA Champions League

2 – Per ogni vittoria dalla fase a gironi in avanti

1 – Per ogni pareggio dalla fase a gironi in avanti

4 – Bonus per la partecipazione alla fase a gironi

4 – Bonus per la partecipazione agli ottavi di finale

1 – Per ogni turno raggiunto da un club dagli ottavi di finale

Non vengono assegnati punti in caso di eliminazione nelle qualificazioni, perché tali club passano alla UEFA Europa League e possono ottenere punti partecipando a tale competizione o alla UEFA Conference League.

Punti in UEFA Europa League

2 – Per ogni vittoria dalla fase a gironi in avanti (esclusi gli spareggi per la fase a eliminazione diretta)

1 – Per ogni pareggio dalla fase a gironi in avanti (esclusi gli spareggi per la fase a eliminazione diretta)

4 – Primo posto nel girone

2 – Secondo posto nel girone

1 – Per ogni turno raggiunto da un club dagli ottavi di finale

A tutte le squadre è garantito un minimo di 3 punti nella fase a gironi di UEFA Europa League (non aggiunti ai punti ottenuti effettivamente). Non vengono assegnati punti in caso di eliminazione nelle qualificazioni, perché tali club passano alla UEFA Europa Conference League e possono ottenere punti partecipando a tale competizione.

Punti in UEFA Europa Conference League

1 – Assegnato a ogni club eliminato al primo turno di qualificazione

1,5 – Assegnato a ogni club eliminato al secondo turno di qualificazione

2 – Assegnato a ogni club eliminato al terzo turno di qualificazione

2,5 – Assegnati a ogni club eliminato agli spareggi

2 – Per ogni vittoria dalla fase a gironi in avanti (esclusi gli spareggi per la fase a eliminazione diretta)

1 – Per ogni pareggio dalla fase a gironi in avanti (esclusi gli spareggi per la fase a eliminazione diretta)

2 – Primo posto nel girone

1 – Secondo posto nel girone

1 – Per ogni turno raggiunto da un club dalle semifinali

A tutte le squadre è garantito un minimo di 2,5 punti nella fase a gironi di UEFA Europa Conference League (non aggiunti ai punti ottenuti effettivamente).