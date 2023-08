Beach volley, Mondiali 2023: sorteggiati i tabelloni, quattro le coppie azzurre al via

Manca meno di un mese ai prossimi Campionati del Mondo di beach volley, in programma in Messico dal 6 al 15 ottobre 2023. La prossima rassegna iridata, giunta alla quattordicesima edizione, vedrà la presenza di quattro coppie italiane, una nel tabellone femminile e tre in quello maschile, con in palio un posto ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024 per i vincitori. Nel corso della nottata italiana sono stati definiti gli accoppiamenti dei due tabelloni. In quello femminile Marta Menegatti e Valentina Gottardi, coppia numero dieci del seeding, sono state inserite nella Pool J con le statunitensi Julia Scoles e Betsi Flint, le austriache Dorina e Ronja Klinger e la coppia del Costarica formata da Kianny Maria Araya Quesada e Angel Williams Paniagua.

Per quanto concerne il tabellone maschile, Daniele Lupo ed Enrico Rossi sono stati inseriti nella Pool A con i norvegesi campioni del Mondo in carica Anders Mol e Christian Sorum, gli olandesi Stefan Boermans e Yorick de Groot e con gli atleti del Mozambico Jorge Monjane e Ainadino Martinho. Alex Ranghieri e Adrian Carambula, alla guida invece della Pool E, se la dovranno vedere con i due team austriaci composti da Julian Horl e Alexander Horst e da Robin Seidl e Moritz Pristauz e con la coppia del Nicaragua formata da Ruben Alejandro Mora Romero e Dany Antonio Lopez Alvarado.

La terza coppia azzurra è quella composta da Paolo Nicolai e Samuele Cottafava. Gli azzurri sono stati inseriti nella Pool H con gli spagnoli Pablo Herrera e Adrián Gavira, gli australiani Christopher McHugh e Paul Burnett e i messicani Jorge Barajas e Gabriel Cruz Mendoza.