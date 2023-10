LIVE – Casertana-Juve Stabia 2-1, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Casertana-Juve Stabia, match valido per la decima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Allo stadio Alberto Pinto derby campano accesissimo tra gli ospiti, le vespe, capolista incontrastata fin qui, e i padroni di casa che invece non hanno iniziato poi così bene e si trovano attualmente al di fuori della zona playoff. Chi vincerà? Si parte alle ore 20.45 di mercoledì 25 ottobre.

Casertana-Juve Stabia 2-1 (45′ Toscano, 49′ Bellich, 67′ Calapai)

FINISCE QUI. Dopo il forcing finale, la Juve Stabia non riesce a pareggiare. Prima sconfitta stagionale per i gialloneri.

67′ – GOOOOL DELLA CASERTANA!!!!! Anastasio crossa da sinistra, Calapai da fuori raccoglie la respinta e mette dentro!

60′ – Piscopo ci prova di testa, non va.

49′ – PAREGGIO DELLA JUVE STABIA!! Angolo battuto da Leone, Bellich di testa va davanti a tutti. La capolista pareggia.

46′ – Riprende il secondo tempo.

45′ – Finisce il primo tempo.

45′ – GOOOOL DELLA CASERTANA!! Calapai incanta sulla fascia che serve Toscano che da fuori insacca.

36′ – Annullato il gol del vantaggio alla Casertana!! Dal corner Montalto aveva tentato la rovesciata spettacolare colpendo la traversa. Sciacca di testa mette dentro, commettendo però fallo.

27′ – Montalto tenta la girata in area, ma non va. Palla sul fondo.

4′ – Cross dalla sinistra di Mignanelli che trova Candellone solo in area, tocco sottoporta dell’attaccante, che non riesce ad inquadrare la porta.

1′ – Inizia il match