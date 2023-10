LIVE – Sassari-AEK 79-83, Champions League 2023/2024 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il live in diretta di Sassari-AEK, sfida valida come 2^ giornata del Gruppo D della Champions League 2023/2024 di basket. La formazione di coach Bucchi ha perso al debutto contro Stettino, quindi cercherà il riscatto in questa prima partita casalinga nella competizione. Gli avversari odierni hanno battuto Ludwigsburg nella prima giornata. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 25 ottobre, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

SASSARI-AEK 79-83

FINISCE QUI

10′ – Tiri liberi per l’AEK, 79-83

10′ – Tripla dell’AEK, 79-81!

9′ – Tripla dell’AEK, 79-78

8′ – 79-75, respira il Sassari

7′ – 77-75, Sassari mantiene per un soffio il vantaggio

6′ 73-70, finale in volata

5′ – Si avvicina nuovamente l’AEK, 71-68

3′ – Cinque punti per il Sassari, che allunga sull’AEK, 71-63

2′ – Due punti per il Sassari e tripla dell’AEK, 66-61

1′ – Tripla del Sassari, che parte bene, 64-58

FINE TERZO QUARTO

9′ – Pericolosa rimonta dell’AEK, ora a -4, 61-58

7′ – Si porta avanti il Sassari, 61-52

6′ – Due punti per il Sassari, 59-47

4′ – Si mantiene il pareggio, 57-47

2′ – Di nuovo a -10 l’AEK, 53-43

2′ – Allunga il Sassari, 53-41

2′ – Rapida rimonta dell’AEK che mette a segno diversi canestri, 51-41

1′ – Amplia il vantaggio il Sassari appena tornati in campo, 51-35

FINE SECONDO QUARTO

9′ – Due punti per il Sassari, 46-32

7′ – AEK dalla lunetta, 44-32

6′ – Tripla del Sassari, 44-31

5′ – Torna a +10 il Sassari, 41-31

5′ – Tiri liberi per il Sassari, 37-31

5′ – Tiri liberi per l’AEK, 36-31

4′ – Rimonta l’AEK che è a -6, 36-30

3′ – Tiro da due per il Sassari, che mantiene il vantaggio, 35-28

2′ – Altri due punti dei greci, 33-26

1′ – Parte bene l’AEK, che guadagna quattro punti, 33-24

FINE PRIMO QUARTO

10′ – Mantiene il vantaggio il Sassari, 33-20

9′ – Altri quattro punti per entrambe le squadre, 29-16

8′ – Tiri liberi per l’AEK, 24-12

7′ – Cerca la fuga Sassari, 24-11

6′ – Momenti di gioco intensi, con il Sassari che allunga e l’Aek che resta a -8, 19-11

5′ – Tenta la rimonta l’Aek, 12-6

5′ – Altri due punti per gli italiani, 12-4

4′ – Doppia di Sassari, 10-4

3′ – Tenta la rimonta l’Aek, ma Sassari lo ferma con una tripla, 8-3

2′ – Vantaggio Sassari che con una tripla e due punti si porta sul 5-2

20.25 – Pochi minuti all’inizio

