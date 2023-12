LIVE – Newcastle-Milan, Pioli in conferenza stampa (DIRETTA)

Il Milan, dopo la pesante sconfitta incassata con il Borussia Dortmund, ha bisogno di vincere contro il Newcastle nel match valevole per la fase a gironi di Champions League 2023/2024. La compagine rossonera ha un solo risultato utile a disposizione per sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di finale, ma dovrà anche tenere d’occhio il risultato del Paris Saint-Germain. Nella giornata odierna, martedì 12 dicembre, il tecnico rossonero Stefano Pioli, parlerà in conferenza stampa per presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti.

20.23 “Abbiamo giocato tante partite importanti, ma di sicuro in questa stagione è la più importante di tutte”.

20.22 “Leao sta bene ed è in condizione per giocare anche dall’inizio”.

20.21 “Sono molto vicino a Tonali, purtroppo è caduto in una cosa delicata. Mi auguro che questa esperienza gli possa servire a far meglio in futuro. Sono sicuro uscirà fuori da questo momento, il Newcastle ha preso un gran giocatore. Non ero al corrente della sua ludopatia, ho un rapporto che va oltre il calcio con i giocatori, ma non si può poi sapere della vita privata. Il Newcastle ha fatto un affare comprandolo, quello che è successo nessuno lo poteva prevedere”.

20.20 “Ci aspettiamo di fare una grande partita contro un avversario che in casa ha perso solo con Liverpool e Borussia Dortmund. Dobbiamo far diventare questo momento il nostro momento, lasciamo stare i fioretti”.

20.19 “Con Zlatan ci siamo sentiti ieri, è stato sempre un top, ha affrontato tutte le sfide con caparbietà e intelligenza, sarà un valore aggiunto e una risorsa per tutto il club”.

20.18 “Abbiamo un obiettivo, vincere la partita. So che faremo di tutto per vincere sappiamo che avversario e ambiente troveremo, ma la squadra farà di tutto, è il primo vero bivio della stagione”.

