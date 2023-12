Newcastle-Milan, Pioli oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

Il Milan, dopo la pesante sconfitta incassata con il Borussia Dortmund, ha bisogno di vincere contro il Newcastle nel match valevole per la fase a gironi di Champions League 2023/2024. La compagine rossonera ha un solo risultato utile a disposizione per sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di finale, ma dovrà anche tenere d’occhio il risultato del Paris Saint-Germain. Il tecnico rossonero Stefano Pioli alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di martedì 12 dicembre alle ore 20:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

IL LIVE