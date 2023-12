Genoa, Bani: “Contro la Juventus in campo la rabbia per la sconfitta di Monza”

Mattia Bani, intervenuto alla festa natalizia del settore giovanile del Genoa, ha parlato del momento della squadra e delle aspettative verso la difficile gara interna contro la Juventus in programma venerdì sera. “La sconfitta di Monza ci lascia tanta rabbia, ma non penso che sia una cosa negativa se riusciremo a portarla in campo nel modo giusto – spiega il difensore rossoblù – Dobbiamo migliorare e ci stiamo lavorando, ovviamente con la Juventus sarà dura perchè sono secondi e si stanno giocando il campionato con l’Inter. Noi però vogliamo farci trovare pronti e provare a sorprenderli se saranno impreparati.” A livello personale Bani si dice fiducioso: “Sto bene, sono pronto. Credo che abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo in alcune partite e abbiamo buttato via dei punti per questo. Però siamo in linea con i nostri obiettivi.”