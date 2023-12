Newcastle-Milan, Pioli: “Partita più importante dell’anno, vogliamo vincerla: è il nostro momento”

“Rispetto alle gare esterne, il Newcastle è tra gli avversari che, in casa, cambia di più per atteggiamento, intensità energia e qualità di prestazione. Ci aspettiamo un ambiente caldo, un avversario energico, intenso e fisico, soprattutto nell’approccio alla partita. E dobbiamo sapere che vincere partite del genere richiede prestazioni di alto livello”. Lo ha detto l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, a Milan Tv prima della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Newcastle: “Appena dopo il sorteggio tutti i ragazzi, Tomori, Pulisic, Loftus-Cheek, hanno subito detto che è lo stadio più caldo, caloroso ed energico della Premier League e noi abbiamo già vissuto stadi come Anfield, il Tottenham Stadium e Stamford Bridge. Abbiamo visto che situazioni vogliono provocare soprattutto ad inizio partita e in che direzione vogliono portare la partita. Dobbiamo essere preparati e giocare una grande gara perché abbiamo una grande occasione e dobbiamo fare di tutto per portarla a casa”.

Quindi, in conferenza: “Abbiamo giocato tante partite importanti, ma di sicuro in questa stagione è la più importante di tutte. “Abbiamo un obiettivo, vincere la partita. So che faremo di tutto per vincere sappiamo che avversario e ambiente troveremo, ma la squadra farà di tutto, è il primo vero bivio della stagione. Ci aspettiamo di fare una grande partita contro un avversario che in casa ha perso solo con Liverpool e Borussia Dortmund. Dobbiamo far diventare questo momento il nostro momento, lasciamo stare i fioretti”.

Sul caso Tonali: “Sono molto vicino a Tonali, purtroppo è caduto in una cosa delicata. Mi auguro che questa esperienza gli possa servire a far meglio in futuro. Sono sicuro uscirà fuori da questo momento, il Newcastle ha preso un gran giocatore. Non ero al corrente della sua ludopatia, ho un rapporto che va oltre il calcio con i giocatori, ma non si può poi sapere della vita privata. Il Newcastle ha fatto un affare comprandolo, quello che è successo nessuno lo poteva prevedere”.

Su Ibrahimovic: “Con Zlatan ci siamo sentiti ieri, è stato sempre un top, ha affrontato tutte le sfide con caparbietà e intelligenza, sarà un valore aggiunto e una risorsa per tutto il club”.