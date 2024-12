“E niente, la stagione 2024 è finita. Terzo nel campionato piloti e secondo nel campionato costruttori. Siamo andati così vicini al raggiungimento del nostro obiettivo finale e, perdere il campionato all’ultima gara, è difficile da digerire. Ma sono molto orgoglioso di quello che abbiamo raggiunto come squadra quest’anno. Abbiamo trasformato un duro inizio di stagione in una lotta per il titolo Costruttori fino all’ultimo giro dell’ultima gara“. Saluta così, su Instagram, il 2024 il pilota della Ferrari Charles Leclerc, a pochi giorni dalla chiusura del mondiale 2024. Il post del ferrarista poi prosegue: “Vincere Monaco e Monza è sempre stato un mio sogno e quest’anno siamo riusciti a vincerli entrambi. È qualcosa che ricorderò per sempre. Carlos, grazie per essere un fantastico compagno di squadra e per avermi sempre spinto a migliorare. È stato un onore lottare al tuo fianco per la Ferrari. E infine grazie a tutti voi che mi avete sostenuto per tutto l’anno nei momenti belli e brutti. Arriverà il nostro momento, ne sono sicuro. Ci lavoreremo a fondo per prepararci la prossima stagione nel migliore dei modi, e ci riproveremo. Grazie“.

Leclerc, un finale di 2024 che lascia ben sperare per il futuro

Il monegasco della Ferrari ha cambiato marcia nella seconda parte della stagione 2024. Dopo i primi mesi in chiaroscuro culminati in estate con l’11esimo posto a Spielberg e il 14esimo a Silverstone, Leclerc ha svoltato la stagione salendo sul podio otto volte negli ultimi 11 Gran Premi, tra cui spiccano ovviamente la vittoria a Monza e ad Austin. Questi risultati sono valsi al classe ’97 il terzo posto nella classifica piloti alle spalle di Verstappen e Norris, ma soprattutto hanno aiutato la Ferrari ad ottenere la seconda piazza nel Mondiale costruttori.