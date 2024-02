LIVE – Milan-Rennes, Pioli in conferenza stampa (DIRETTA)

La diretta live della conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Rennes, match valido per l’andata dei playoff di Europa League 2023/2024. I rossoneri si giocano tanto del passaggio del turno: serve una vittoria contro i francesi per mettere in discesa la qualificazione e così l’allenatore emiliano presenterà i temi della vigilia dinnanzi ai cronisti riuniti a Milanello. Appuntamento fissato alle ore 14.30 di mercoledì 14 febbraio.

