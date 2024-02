In seguito ad un controllo disposto da Nado Italia, è stato sospeso in via cautelare l’atleta Andrea Martino (Fijlkam). A deciderlo è stato il Tribunale Nazionale Antidoping, che ha accolto l’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping dopo aver ravvisato la violazione degli articoli. 2.1, 2.2 (Sostanza riscontrata: Clostebol Metabolita).