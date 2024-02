Milan-Rennes, Pioli in conferenza stampa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Rennes oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per l’andata dei playoff di Europa League 2023/2024. Il tecnico rossonero parlerà a Milanello rispondendo alle domande dei cronisti e presenterà i temi della sfida contro i francesi, decisiva per il cammino europeo del Diavolo. Appuntamento alle ore 14.30 di mercoledì 14 febbraio, diretta streaming della conferenza stampa sul canale Youtube del Milan e su Milan TV.

LA DIRETTA TESTUALE