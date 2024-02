Atp Rotterdam 2024: un buon Sonego s’inchina a Dimitrov al primo turno

Lorenzo Sonego è stato sconfitto da Grigor Dimitrov nel match valido per il primo turno dell’ATP 500 di Rotterdam 2024, torneo in programma sul cemento indoor olandese. Il tennista azzurro ha ceduto il passo al più quotato rivale, sesta testa di serie, con il punteggio di 7-6(4) 6-3 dopo 1h34′ di gioco. Nonostante il ko, Sonego può comunque dirsi soddisfatto della sua prestazione visto che è riuscito a tenere testa ad uno dei giocatori più in forma del momento di tutto il circuito Atp ed ha anche avuto alcune chance per far girare la partita.

CRONACA – Nel primo set, Lorenzo è stato molto bravo a recuperare il break subito in apertura e ad annullare una delicata palla break sul 3-3. Purtroppo, però, gli è mancata un pizzico di fortuna quando si è trovato sul 5-4 30-30. Poco da recriminare invece nel tie-break, dove nonostante il 7-4 il bulgaro ha sempre dato l’impressione di avere in mano il pallino del gioco. Nella seconda frazione, Sonego sembrava spalle al muro quando, servendo con palle nuove, ha concesso due palle break a Dimitrov nel quarto gioco. Il torinese le ha però annullate e a sua volta se n’è procurate due nel game seguente, non riuscendo tuttavia a breakkare l’avversario. Tenere un certo livello di gioco contro un tennista del calibro di Dimitrov non è però facile e alla lunga questo ha fatto la differenza: il bulgaro ha infatti ottenuto il break decisivo nell’ottavo gioco, chiudendo poi 6-3. Al secondo turno sfiderà l’ungherese Fucsovics.