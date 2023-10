X Factor 2023, LIVE stasera 26 ottobre: canale, orario, tv e streaming

di Mattia Zucchiatti 110

Archiviate le Audition, i Bootcamp e gli Home Visit, X Factor 2023 è pronta ad entrare finalmente nel vivo. Stasera, giovedì 26 ottobre (ore 21:15), in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW, scatta l’ora dei Live del talent show di Sky Original con la conduzione, per il secondo anno consecutivo, di Francesca Michielin e i quattro giudici, Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan. Spazio quindi al primo live, con un super ospite: Laura Pausini. Fedez porta in gara ASIA, SARAFINE e Maria Tomba, mentre Ambra schiera Matteo Alieno, Angelica e Gaetano De Caro. Dargen proverà a portarsi a casa la vittoria con gli Stunt Pilots, SETTEMBRE e Il Solito Dandy e Morgan potrà sbizzarrirsi col talento degli Animaux Formidables, dei SickTeens e di SELMI. Si parte alle 21:15 dalla X Factor Arena di Assago.