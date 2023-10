LIVE – Lecce-Olympiacos 1-3, Youth League 2023/2024 [DIRETTA]

La diretta live di Lecce-Olympiacos, match valido per il ritorno del primo turno del percorso campioni della Youth League 2023/2024. Al Via del Mare i giallorossi di Coppitelli sfidano i greci partendo dalla sconfitta per 3-1 all’andata, maturata con i salentini a lungo in dieci ma in grado di lottare. Per non essere eliminati, dunque, bisognerà ribaltare tutto. Si parte alle ore 20.30 di mercoledì 25 ottobre, chi vincerà?

COME SEGUIRLA IN TV

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

Lecce-Olympiacos 1-3 (5′ Mouzakitis, 18′ Koustoulas, 64′ Helm, 75′ Kostoulas)

FINE PARTITA

90′- Quattro minuti di recupero

75′- GOL OLYMPIACOS! Kostoulas chiude la contesa. L’attaccante ruba palla in area, supera Pascalau e calcia di sinistro, forte sul primo palo

64′- GOL LECCE! Helm controlla in avanzamento in buon pallone giunto dalle sue parti, vede Sina mal posizionato e calcia in porta trovando la rete

57′ Doppia occasione ghiottissima per il Lecce. Nella prima Minerva impatta male di testa e regala palla al portiere, la seconda invece non viene sfruttata

52′- Cambio per la squadra di Coppitelli: esce Burnete per Kodor

50′- Burnete controlla ma calcia debolmente tra le braccia di Sina

46′- Inizia il secondo tempo, fuori Baxter per Gueye

FINE PRIMO TEMPO

45′- Un minuto di recupero

23′- Pericolosissima azione del Lecce. Gromek mette al centro una palla per Agrimi che colpisce di prima, sfiorando clamorosamente il palo esterno

18′- GOL OLYMPIACOS! Kostoulas con una conclusione dalla distanza regala alla sua squadra la quinta marcatura in totale, e sigla la rete che probabilmente chiude il discorso qualificazione

5′ GOL OLYMPIACOS! Mouzakitis si incarica della battuta del penality, non si lascia intimorire da Lampinen e lo spiazza

4′ Lampinen interviene con troppa foga, l’arbitro assegna un rigore alla squadra greca!

1′- Fischio d’inizio al Via Del Mare

20.25: Ecco le formazioni:

LECCE: Lampinen-Skaug; Pacia, Pascalau, Addo; Minerva, Gromek, Vulturar, Baxter, Agrimi; Burnete, Helm. Allenatore: F. Coppitelli

OLYMPIACOS: Sina, Alafakis, Koutsidis, Koutsogoulas, Mouzakitis, Kostoulas C., Papakanellos, Pnevmonidis, Kostoulas K., Prekates, Bakoulas. Allenatore: S. Sylaidopouls

20.20: Tutto è pronto per la prima sfida di ritorno di Youth League 2023/24 tra Lecce ed Olympiacos