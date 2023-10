MOVIOLA – Psg-Milan, gol di Dembelè: fallo di Ugarte su Musah, annullato col Var

Episodio da moviola in Psg-Milan con il gol di Dembelè, molto bello, oggetto di una revisione Var. La rete viene infatti annullata per il fallo di Ugarte su Musah, che viene travolto dal centrocampista parigino che non si interessa del pallone ma va dritto sull’uomo. L’arbitro Vincic viene chiamato al monitor dal Var che dunque salva dall’errore il fischietto sloveno. Si resta sull’1-0 al Parco dei Principi.