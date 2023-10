Youth League 2023/2024: il Lecce perde anche al ritorno con l’Olympiacos e viene eliminato

Sconfitta anche al ritorno per il Lecce in casa contro l’Olympiacos per 1-3. La partita è stata valida per il secondo turno del “Percorso Campioni” di Youth League ed ha costretto i salentini a dare addio alla competizione. Sarebbe servita l’impresa ai calciatori di Federico Coppitelli per ribaltare il 3-1 dell’andata.

Nel primo tempo inizio lampo dei greci. Al 4′ Lampinen interviene con troppa foga, così l’arbitro assegna un rigore agli ospiti. Al 5′ arriva il gol dell’Olympiacos: Mouzakitis si incarica della battuta del penality, non si lascia intimorire dal portiere e lo spiazza. Al 18′ arriva il raddoppio: Kostoulas con una conclusione dalla distanza regala alla sua squadra la quinta marcatura in totale, e sigla la rete che probabilmente chiude il discorso qualificazione.

Nel secondo tempo partenza migliore per il Lecce. Al 57′ arriva una doppia occasione ghiottissima: nella prima Minerva impatta male di testa e regala palla al portiere, la seconda invece non viene sfruttata. Passano sette minuti ed i salentini trovano la rete. Al 64′ Helm controlla in avanzamento in buon pallone giunto dalle sue parti, vede Sina mal posizionato e segna, 1-2. Al 75′ arriva il gol del ko! Kostoulas ruba palla in area, supera Pascalau e calcia di sinistro, forte sul primo palo.