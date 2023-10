LIVE – Juventus U23-Perugia 0-2, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Juventus U23-Perugia, match valido per la nona giornata del girone A di Serie C 2023/2024. Si parte dalle 14.00 al Giuseppe Moccagatta di Alessandria per un match che vedrà difronte due squadre partite in maniera diversa in questo avvio di stagione. I padroni di casa sono infatti partiti con il freno a mano tirato, mentre gli umbri sono in lotta per le prime posizioni. Chi vincerà?

Juventus U23 – Perugia 0-0 (45′ Vasquez, 52′ Kouan)

80′ – Hasa cerca di liberarsi da sinistra e calcia. Palla fuori.

70′ – Punizione dal limite in favore della Juve Next Gen, Hasa sul pallone. Palla alta.

52′ – RADDOPPIO DEL PERUGIA!!!! Traversone dalla destra di Paz, Kouan si inserisce e mette la palla in rete.

46′ – Si riparte.

45′ – Finisce il primo tempo.

45′ – Dal dischetto VASQUEZ è glaciale. PASSA IL PERUGIA!!!

34′ – Hasa va vicinissimo all’angolino con il meraviglioso tiro a giro. Palla fuori.

25′ – Muharemovic ci prova da fuori. Palla fuori di poco per il centrale difensivo della Juventus.

16′ – Kouan ci prova da fuori. Palla larga.

3′ – Vasquez si libera in area e calcia al volo. Palla fuori di poco.

1′ – Si inizia.