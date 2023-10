Roma, Ndicka e Azmoun acciaccati: l’iraniano in dubbio per l’Inter

Soffrendo, in superiorità numerica, la Roma trova una vittoria preziosa per 1-0 contro il Monza all’Olimpico. Josè Mourinho però deve gestire due calciatori, usciti acciaccati dal match contro i biancorossi. Il difensore centrale Evan Ndicka in particolare ha accusato una contusione al piede destro che l’ha spinto a chiedere il cambio alla panchina. Fastidio al polpaccio destro invece per Sardar Azmoun, che si è messo in luce con qualche buono spunto nel finale di gara e che ora è in dubbio per il prossimo match di campionato contro l’Inter. La ripresa degli allenamenti dei giallorossi è in programma per martedì. Giovedì la Roma sfiderà in casa lo Slavia Praga in Europa League (Azmoun non è in lista Uefa). Domenica invece spazio al match di San Siro contro l’Inter.