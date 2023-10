Serie C Girone B: frena la Torres, il Perugia corsaro contro la Juventus U23. Riprende quota l’Entella

Nel primo pomeriggio domenicale il Girone B di Serie C andava in scena con tre partite che hanno decretato dei verdetti che sorridono a chi insegue. Infatti, la capolista Torres è stata fermata in casa da un ottimo Pontedera che ha dimostrato una grande solidità difensiva, tanto da far chiudere la partita su uno scialbo 0-0. Occasione per Cesena e Pescara di avvicinarsi quindi.

Chi si è avvicinato, inoltre, è il Perugia che in quel di Alessandria contro la Juventus U23 è passato per due reti a zero, dimostrando una grande concretezza sotto porta. A decidere il match sono state le reti di Vsquez all’imbrunire del primo tempo su calcio di rigore e di Kouan che, con un grande inserimento all’alba del secondo tempo, ha chiuso difatti il match. Riprende quota anche l’Entella che ha dato seguito alla vittoria contro il Gubbio, battendo in trasferta la Fermana. Di Mosti e di Santini le reti che hanno deciso il match.