Juventus U23-Perugia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Juventus U23-Perugia, match valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine bianconera sta un po’ faticando in queste prime uscite della stagione, ma davanti ai propri tifosi potrebbe trovare la giusta spinta per fare la differenza. La squadra umbra, invece, è reduce dall’ottimo pareggio contro la Torres capolista e ora punta ad un grande successo esterno. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 22 ottobre alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

