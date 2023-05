LIVE – Juventus-Milan, Pioli in conferenza stampa (DIRETTA)

Alle 13:45 di sabato 27 maggio Stefano Pioli presenterà in conferenza stampa la partita Juventus-Milan, valida per la trentasettesima giornata di Serie A 2022/2023. Dopo la dilagante vittoria arrivata in casa contro la Sampdoria, e la pealizzazione proprio degli avversari bianconeri, il tecnico rossonero deve raggiungere una posizione valida per la Champions League e salvare la panchina. I rossoneri non possono sbagliare. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 13:45.

