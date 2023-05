Formazioni ufficiali Salernitana-Udinese, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Salernitana e Udinese, sfida valida per la trentasettesima giornata di Serie A 2022/2023. Paulo Sousa per le ultime due giornate di questo campionato ha perso il suo bomber Boulaye Dia, il quale ha finito la sua stagione in seguito un trauma contusivo distorsivo al ginocchio; con lui anche Fazio e Valencia. Anche Sottil si presenta a Salerno con diverse assenze, specialmente nel reparto offensivo, dove, oltre al lungodegente Deulofeu, mancherà anche Success. Il fischio d’inizio è fissato alle 15:00 di sabato 27 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SALERNITANA-UDINESE

SALERNITANA: Fiorillo, Lovato, Ekong, Pirola, Mazzocchi, Coulibaly, Kastanos, Vilhena, Candreva, Botheim, Piatek

UDINESE: Silvestri, Perez, Bijol, Masina, Pereyra, Samardzic, Walace, Lovric, Zeegelaar, Thauvin, Nestorovski