Tiro a volo, CdM Almaty 2023: Fabbrizi trionfa nel trap maschile, quarto Pellielo

Splendido successo di Massimo Fabbrizi, che trionfa ad Almaty (Kazakistan) nella quinta tappa della Coppa del Mondo 2023 di tiro a volo. L’atleta azzurro si è imposto nella finale del trap maschile grazie a un’ottima prestazione. Superato nell’atto conclusivo l’australiano James Willett per 46-43 (su 50 piattelli regolamentari). Terzo posto per il kuwaitiano Khaled Almudhaf, mentre deve accontentarsi della quarta posizione, a un passo dal podio, l’altro azzurro Giovanni Pellielo, che a 53 anni continua a brillare. Per quanto riguarda gli altri italiani, Mauro De Filippis chiude ottavo, davanti ai connazionali Daniele Resca e Diego Valeri.