Juventus-Milan, Pioli oggi in conferenza stampa: orario, tv e streaming

Alle 13:45 di sabato 27 maggio Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan, valida per la trentasettesima giornata di Serie A 2022/2023. Dopo la dilagante vittoria arrivata in casa contro la Sampdoria, e la pealizzazione proprio degli avversari bianconeri, il tecnico rossonero deve raggiungere una posizione valida per la Champions League e salvare la panchina. La conferenza stampa potrà essere seguita in diretta su Milan TV (disponibile anche su Dazn), YouTube e Twitch. Sportface.it in alternativa vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale per non perdere nemmeno una parola di Pioli. La partita con i bianconeri è in programma alle 20:45 di domenica.

